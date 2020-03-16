Голливудский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Этим утром я получил положительный результат на Covid-19. Я чувствую себя хорошо, пока у меня нет симптомов, но я самоизолировался», — написал артист.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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