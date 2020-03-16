Вероятность победы Little Big оценили в Германии

В Германии рассказали о шансах победы российской группы Little Big на музыкальном конкурсе «Евровидение». Свое мнение высказал журналист газеты Handelsblatt Андре Баллин.

Он отметил, что группа имеет высокие шансы на победу в конкурсе, если «Евровидение» не будет отменено на фоне пандемии нового типа коронавируса.

Журналист напомнил, что музыканты имеют большую базу фанатов в Европе, в частности в Бельгии, Франции и Швейцарии. По его мнению, песня Uno, подготовленная для конкурса, может стать «заразительной», как песня Skibidi.

«Самое важное в хорошей сатире — это очень серьезное лицо. С этим Илья Прусикин и его коллеги по группе Little Big справляются в совершенстве», — написал Баллин.

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