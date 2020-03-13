Рудковская ожидала большего от песни Little Big для «Евровидения»

Продюсер Яна Рудковская оценила песню Uno группы Little Big для конкурса «Евровидение». Об этом сообщает Nation News.

Она отметила, что пока не слышала песни других конкурсантов, однако считает, что можно было бы сделать что-то более хитовое.

«Мне песня понравилась, но я ожидала большего», — сказала она.

Рудковская предположила, что в этом году в конкурсе должна победить танцевальная песня. По ее мнению, у группы Little Big есть все шансы войти в топ-3.

Ранее в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале состоялась премьера клипа. Видео представляет собой ретровыступление с юмористическими моментами.

До этого стало известно, что Россию на международном конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме представит рейв-группа Little Big. На шоу «Вечерний Ургант» коллектив впервые исполнил песню Uno, с которой отправится на состязание.

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