Премьеру «Мулан» отменили из-за коронавируса

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Премьера фильма студии Disney «Мулан» отменена, сообщила режиссер Ники Каро в Instagram.

Фильм должен был выйти на экраны 27 марта, однако из-за коронавируса и «постоянно меняющихся обстоятельств» премьера перенесена на неопределенный срок.

«Сердцем мы с теми, кого задел вирус, и надеемся, что боевой дух Мулан поддержит и вдохновит тех, кто защищает нашу безопасность», — написала Каро.

«Мулан» — фильм живого действия по мотивам одноименного мультфильма Disney, вышедшего в 1998 году.

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