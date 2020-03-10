Группа «Би-2» перенесла европейские концерты из-за коронавируса

Российская группа «Би-2» перенесла концерты в Чехии и Германии переносятся после запрета проведения массовых мероприятий в этих странах из-за вспышки коронавируса, сообщается в Facebook коллектива.

Перенесены концерты в Праге, Бамберге и Дюссельдорфе. Концерты в Таллине и Риге планируется провести в назначенные даты.

Концерт Би-2 в Праге был запланирован на 11 марта, в немецком Бамберге — на 13 марта, в Дюссельдорфе — на 15 марта. Билеты останутся действительными на пока не согласованные новые даты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Би-2» выпустит новый альбом в 2021 году

Режиссер объяснил исчезновение слова «протесты» из эфира «России 1»

Телеканал «Россия 1» ответил на обвинения о вырезанном слове «протесты» в песне «Би-2»