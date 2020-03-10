Группа «Би-2» перенесла европейские концерты из-за коронавируса
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Российская группа «Би-2» перенесла концерты в Чехии и Германии переносятся после запрета проведения массовых мероприятий в этих странах из-за вспышки коронавируса, сообщается в Facebook коллектива.
Перенесены концерты в Праге, Бамберге и Дюссельдорфе. Концерты в Таллине и Риге планируется провести в назначенные даты.
Концерт Би-2 в Праге был запланирован на 11 марта, в немецком Бамберге — на 13 марта, в Дюссельдорфе — на 15 марта. Билеты останутся действительными на пока не согласованные новые даты.
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