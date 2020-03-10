Little Big объявили дату премьеры песни для «Евровидения»

Радиопремьера песни, с которой российская группа Little Big будет представлять страну на международном песенном конкурсе «Евровидение», состоится 13 марта.

Об этом сообщает РИА «Новости». Коллектив должен был представить песню еще 9 марта, однако по неизвестным причинам этого не произошло.

«Евровидение-2020» состоится в мае в Роттердаме.

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