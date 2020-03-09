Умер двукратный номинант на «Оскар» Макс фон Сюдов

Шведский актер Макс фон Сюдов, фильмография которого насчитывает свыше 150 фильмов, скончался в возрасте 90 лет во Франции. Об этом сообщает французский журнал Paris Match со ссылкой на заявление его жены.

Она объявила о смерти супруга с «разбитым сердцем и с бесконечной грустью». По ее словам, Макс фон Сюдов, который был звездой «Изгоняющего дьявола» и «Седьмой печати», скончался 8 марта.

«Он проиграл в шахматы со смертью», — заявила вдова.

Причина смерти актера не раскрывается.

Фон Сюдов является двукратным номинантом на премии «Оскар» (1989, 2012), «Золотой глобус» (1967, 1974) и «Эмми» (1990, 2016).