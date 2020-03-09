Сыгравший зомби в «Ходячих мертвецах» актер покусал женщину
Актер Майкл Манди, сыгравший зомби в «Ходячих мертвецах», был арестован за то, что покусал мать двоих детей на съезде любителей ужасов в Британии. Об этом пишет Daily Mail.
По данным издания, 52-летний американский актер Майкл Манди ударил по лицу 41-летнюю Беверли Джексон и покусал ее.
По словам женщины, сначала актер показался ей обаятельным. Они общались несколько лет, он даже обещал снять ее в фильмах, но со временем становился «все более грубым».
«Он ударил меня по лицу, укусил за руки и спину, а потом пнул», — заявила пострадавшая.
Джексон утверждает, что Минди и раньше нападал на нее. В частности, в 2018 году, когда они встретились с ним в гостиничном номере в Германии. После этого в ноябре 2019 года его арестовали и запретили находиться рядом с женщиной.
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