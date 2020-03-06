Создатель «Чернобыля» адаптирует серию игр «Одни из нас» под сериал
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Серия игр «Одни из нас» будет адаптирована для сериала от HBO. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Адаптацией займется кинорежиссер Крейг Мазин, который написал сценарий для мини-сериала «Чернобыль». Вмести с ним будет работать автор и креативный директор игры Нил Дракманн.
Отмечается, что проект является совместным производством с Sony Pictures Television и PlayStation Productions.
По сюжету игры, действие происходит постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов Америки. Главный герой – Джоэл должен вызволить 14-летнюю девочку из карантинной зоны.