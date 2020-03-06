Создатель «Чернобыля» адаптирует серию игр «Одни из нас» под сериал

Серия игр «Одни из нас» будет адаптирована для сериала от HBO. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Адаптацией займется кинорежиссер Крейг Мазин, который написал сценарий для мини-сериала «Чернобыль». Вмести с ним будет работать автор и креативный директор игры Нил Дракманн.

Отмечается, что проект является совместным производством с Sony Pictures Television и PlayStation Productions.

По сюжету игры, действие происходит постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов Америки. Главный герой – Джоэл должен вызволить 14-летнюю девочку из карантинной зоны.