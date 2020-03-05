Сериал о Холмсе с Богомоловым-злодеем выйдет осенью

Режиссер и актер Константин Богомолов сыграет обер-полицмейстера в сериале видеосервиса START «Шерлок в России», передает RT.

Сериал расскажет о приключениях Шерлока Холмса в Российской империи времен Александра III. Герой Богомолова будет главным злодеем — антагонистом Холмса. «Загадочный, циничный, расчетливый и очень опасный. С первой встречи с Холмсом он предстает воплощением зла», — рассказывают в пресс-службе.

Съемки проекта уже завершились, премьера первого сезона состоится осенью.

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