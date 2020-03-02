Лазарев пожелал удачи группе Little Big на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев, представлявший Россию на «Евровидение» в 2016 и 2019 годах, пожелал группе Little Big достойно выступить на конкурсе «Евровидение - 2020» в Нидерландах, передает ТАСС.

«Я считаю, что стратегически правильно отправить на конкурс группу Little Big. Думаю, они отлично зажгут, так как все творчество Little Big сделано драйвово и с юмором», — сказал певец.

Лазарев отметил, что, вероятно, группа не будет рассматриваться как фаворит. Но, по его словам, это хорошо, потому что позволит избежать давления и возможного бойкота от жюри.

Ранее стало известно, что группа Little Big представит Россию на «Евровидении» в 2020 году.

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