Чулпан Хаматова получила диплом через 23 года после окончания института
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Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова и ее бывший супруг Иван Волков получили дипломы, спустя 23 года после окончания вуза. Об этом артистка рассказала в Instagram.
Чулпан Хаматова выложила фотографию, на которой она и ее бывший муж держат в руках синие дипломы. При этом они улыбаются.
«Спустя 23 года все-таки получили дипломы!» — поделилась она.
В дипломе написано, что она и Волков являются актерами драматического театра и кино.
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