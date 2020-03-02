Чулпан Хаматова получила диплом через 23 года после окончания института

Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова и ее бывший супруг Иван Волков получили дипломы, спустя 23 года после окончания вуза. Об этом артистка рассказала в Instagram.

Чулпан Хаматова выложила фотографию, на которой она и ее бывший муж держат в руках синие дипломы. При этом они улыбаются.

«Спустя 23 года все-таки получили дипломы!» — поделилась она.

В дипломе написано, что она и Волков являются актерами драматического театра и кино.

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