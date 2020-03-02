Данила Козловский стал отцом

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Актер Данила Козловский и его возлюбленная, режиссер и актриса Ольга Зуева стали родителями.

Об этом Зуева сообщила в Instagram. «Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня», — подписала она первое фото с новорожденной дочерью.

«Большие поздравления, спокойного сна и улыбок», «Поздравляю! Вы самые лучшие», «Поздравляем вас, солнышки», — пишут ей в комментариях.

Отношения пары начались несколько лет назад, жить вместе Козловский и Зуева стали в 2015 году. Ребенок для обоих стал первым.

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