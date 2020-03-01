Мадонна разрыдалась от боли на концерте в Париже

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Мадонна во время выступления на церемонии награждения Billboard Music Awards в Лас-Вегасе, 1 мая... Мадонна во время выступления на церемонии награждения Billboard Music Awards в Лас-Вегасе, 1 мая...
Мадонна во время выступления на церемонии награждения Billboard Music Awards в Лас-Вегасе, 1 мая...
Mario Anzuoni/Reuters

Американская певица Мадонна разрыдалась после того, как упала со стула во время своего выступления в Париже. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что инцидент произошел во время ее концерта 28 февраля.

Мадонна недавно получила травму колена, однако она решила не отменять свои шоу в Париже.

Поп-звезда упала на пол, исполняя танцевальные движения на стуле. Она из танцовщиц помогла подняться певице, однако та не смогла сдержать слез от боли.

Это 11-й тур для 61-летней Мадонны, ей осталось исполнить еще восемь концертов из заявленных 79.

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