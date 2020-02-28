Снятый на айфон клип Леди Гаги за полдня набрал более миллиона просмотров
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Леди Гага опубликовала на YouTube новый клип на песню Stupid Love.
В музыкальном ролике, полностью снятом на айфон, певица предстает в футуристичных розовых нарядах и танцует на песке на фоне скал. Всего за полдня после публикации ролика его посмотрели 1,3 млн раз.
Сингл Stupid Love стал первой сольной записью Леди Гаги с 2017 года.
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