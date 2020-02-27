Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров выписался из больницы, куда попал после микроинсульта, передает «Интерфакс».

«Я уже дома. И не просто завтра приступлю к работе, а можно сказать, что я ее даже и не прерывал», — сказал Дибров.

17 февраля Дмитрий Дибров потерял сознание в кинотеатре «Октябрь» на премьере фильма Егора Кончаловского «На Луне». Скорая привезла его в Боткинскую больницу, где у телеведущего диагностировали микроинсульт.

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