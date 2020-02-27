Дибров выписался из больницы

close
Супруг победительницы, телеведущий Дмитрий Дибров во время финала всероссийского конкурса... Супруг победительницы, телеведущий Дмитрий Дибров во время финала всероссийского конкурса...
Супруг победительницы, телеведущий Дмитрий Дибров во время финала всероссийского конкурса...
Владимир Вяткин

Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров выписался из больницы, куда попал после микроинсульта, передает «Интерфакс».

«Я уже дома. И не просто завтра приступлю к работе, а можно сказать, что я ее даже и не прерывал», — сказал Дибров.

17 февраля Дмитрий Дибров потерял сознание в кинотеатре «Октябрь» на премьере фильма Егора Кончаловского «На Луне». Скорая привезла его в Боткинскую больницу, где у телеведущего диагностировали микроинсульт.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Жена Диброва рассказала о его самочувствии после инсульта

СМИ выложили видео с приступом Диброва

Дибров пережил микроинсульт