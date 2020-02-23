Меган Фокс снимется научно-фантастическом триллере, пишут СМИ

Американская актриса Меган Фокс собирается снимется в новом научно-фантастическом триллере «Аврора». Об этом сообщает Variety.

Картина режиссера Лазара Бордожа «Аврора» рассказывает историю женщины-астронавта, находящейся в космосе для наблюдения за солнечными штормами, которые угрожают Земле.

«Героиня обнаруживает, что ударные волны, возникающие в солнечном шторме, меняют течение времени. Это подталкивает ее к психологической борьбе со своим прошлым и настоящим», — говорится в заявлении кинокомпании Arclight.

Авторами сценария выступят Пит Бриджес, Тоби Гибсон и Стюарт Уиллисон. Ожидается, что производство картины начнется в Сервии в мае 2020 года.