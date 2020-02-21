Дистрибьютор «Паразитов» ответил на выпады Трампа
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Киностудия Neon — дистрибьютор фильма «Паразиты» в США — ответила на критику картины со стороны американского президента Дональда Трампа.
Дистрибьютор вступился за картину южнокорейского Пон Чжун Хо. «Все понятно, он же читать не умеет», — написал представитель студии в Twitter.
Ранее Дональд Трамп назвал «ужасным» решение Американской академии киноискусств присудить статуэтку «Оскар» за лучший фильм «Паразитам».
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