Шнуров в стихах ответил на резонанс вокруг его вступления в «Партию Роста»

Музыкант Сергей Шнуров высказался о шумихе вокруг его вступления в «Партию Роста» в стихах, опубликовав их в своем Instagram.

«Пнул тему, видимо, больную. Я рад, что всем не безразличен. Умы нешуточно волную. Партийным жестом, воплем, кличем», — написал артист.

20 февраля председатель партии Борис Титов вручил Шнурову партбилет. Комментируя вступление в партию, исполнитель не исключил возможности участия в выборах в Госдуму в 2021 году.

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