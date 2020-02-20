Шнуров в стихах ответил на резонанс вокруг его вступления в «Партию Роста»
Музыкант Сергей Шнуров высказался о шумихе вокруг его вступления в «Партию Роста» в стихах, опубликовав их в своем Instagram.
«Пнул тему, видимо, больную. Я рад, что всем не безразличен. Умы нешуточно волную. Партийным жестом, воплем, кличем», — написал артист.
20 февраля председатель партии Борис Титов вручил Шнурову партбилет. Комментируя вступление в партию, исполнитель не исключил возможности участия в выборах в Госдуму в 2021 году.
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