Режиссер «Карточного домика» снимет сериал про Октябрьскую революцию

Американский режиссер и исполнительный продюсер двух серий «Карточного домика» Джон Дэвид Коулс вместе с международной командой снимет сериал «Изумрудный глаз» об истории Октябрьской революции, передает Deadline.

Сценарий основан на семи книгах английского писателя Сэма Истлэнда о сыщике Николая II — инспекторе Арно Пеккала по кличке Изумрудный глаз. Тайный агент едет в Финляндию, чтобы следить за деятельностью подпольной революционной ячейки.

Помимо «Карточного домика» Джон Дэвид Коулс участвовал в проектах «Секс в большом городе», «Грешница», «Родина» и других.

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