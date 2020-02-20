Режиссер «Карточного домика» снимет сериал про Октябрьскую революцию
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Американский режиссер и исполнительный продюсер двух серий «Карточного домика» Джон Дэвид Коулс вместе с международной командой снимет сериал «Изумрудный глаз» об истории Октябрьской революции, передает Deadline.
Сценарий основан на семи книгах английского писателя Сэма Истлэнда о сыщике Николая II — инспекторе Арно Пеккала по кличке Изумрудный глаз. Тайный агент едет в Финляндию, чтобы следить за деятельностью подпольной революционной ячейки.
Помимо «Карточного домика» Джон Дэвид Коулс участвовал в проектах «Секс в большом городе», «Грешница», «Родина» и других.
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