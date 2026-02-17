Россиянин развелся и попытался сжечь бывшую жену и дочь заживо

Житель Оренбурга попал под суд за поджог дома с бывшей женой и дочерью

В Оренбурге осудили местного жителя, который пытался сжечь заживо бывшую супругу и дочь, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Суд признал 68-летнего мужчину виновным в покушении на двух человек, а также в умышленном повреждении имущества. Инцидент произошел ночью 29 января 2025 года во дворе дома на улице Маршака, где живут потерпевшие.

Мужчина, испытывая неприязнь из-за недавнего развода и раздела имущества, разбил окно кухни, разлил бензин по полу и мебели, поджег его, зная, что женщины спят внутри. Затем он проник в гараж, поджег автомобиль дочери и скрылся.

Жертвы вовремя проснулись, потушили огонь подручными средствами, покинули жилье и вызвали пожарных, которые локализовали возгорание.

Поджигателя судили по ч. 3 ст. 30, п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 167 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 10,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

