Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин развелся и попытался сжечь бывшую жену и дочь заживо

Житель Оренбурга попал под суд за поджог дома с бывшей женой и дочерью
SShank/Shutterstock/FOTODOM

В Оренбурге осудили местного жителя, который пытался сжечь заживо бывшую супругу и дочь, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Суд признал 68-летнего мужчину виновным в покушении на двух человек, а также в умышленном повреждении имущества. Инцидент произошел ночью 29 января 2025 года во дворе дома на улице Маршака, где живут потерпевшие.

Мужчина, испытывая неприязнь из-за недавнего развода и раздела имущества, разбил окно кухни, разлил бензин по полу и мебели, поджег его, зная, что женщины спят внутри. Затем он проник в гараж, поджег автомобиль дочери и скрылся.

Жертвы вовремя проснулись, потушили огонь подручными средствами, покинули жилье и вызвали пожарных, которые локализовали возгорание.

Поджигателя судили по ч. 3 ст. 30, п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 167 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 10,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Петербурге мужчина поджег автомобиль из-за неразделенной любви.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!