Эксперт: Польша не в состоянии запустить собственную ядерную программу

Польша не в состоянии запустить собственную ядерную программу, поскольку у страны нет ни финансовых, ни технологических ресурсов, ни специалистов. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Ян Гагин, комментируя заявление польского лидера Кароля Навроцкого о желании обзавестись ядерным оружием (ЯО).

Специалист допустил, что Варшава скорее приглашает страны НАТО, уже обладающие ядерными арсеналами, разместить боеголовки на территории Польши.

«Не думаю, что британцы или французы будут делиться своим ядерным оружием. Скорее всего, речь об американском ядерном оружии для того, чтобы просто сократить время подлета к границе России», — сказал Гагин.

Он добавил, что в Польше нет даже гражданской ядерной программы, не говоря уже о военной, которая значительно сложнее и дороже.

15 февраля Навроцкий заявил, что республика должна обзавестись собственным ядерным потенциалом, потому что находится «на грани вооруженного конфликта». По его словам, создание ЯО — это тот путь, которым должна следовать Варшава, учитывая «потрясения на международной арене и в сфере безопасности». При этом, добавил Навроцкий, необходимо «соблюдать все международные нормы».

Ранее политолог назвал ядерные угрозы Польши попыткой привлечь внимание.