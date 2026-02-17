Стало известно, что останки экс-главы «Уралкалия» отправили в Россию

ТАСС: останки экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера были отправлены с Кипра в РФ

Останки экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера были отправлены с Кипра в Россию 14 февраля. Об этом сообщил ТАСС источник.

«Тело предпринимателя было в минувшую пятницу передано его родственникам администрацией британских военных баз Акротири и Декелия. В субботу, 14 февраля, останки Владислава Баумгертнера были отправлены и доставлены в Москву с целью проведения в России всех необходимых ритуальных процедур», — уточнил источник.

При этом в посольстве РФ в Никосии рассказали, что дипмиссия оказала всю необходимую помощь родственникам Баумгертнера в оформлении консульских документов.

Об исчезновении Баумгертнера стало известно 11 января. Как рассказали в полиции Кипра, 7 января он вышел из своего дома в городе Лимасол на южном побережье острова, после чего пропал. По данным газеты Phileleftheros, к правоохранителям обратилась сотрудница бизнесмена, поскольку он перестал отвечать на ее звонки.

Масштабная поисковая операция с привлечением вертолета, беспилотников, служащих сил гражданской обороны и волонтеров началась 10 января. Уже 14 января полиция сообщила о нахождении тела мужчины на территории под юрисдикцией британской военной базы. Оно «оказалось в стадии сильного разложения», из-за чего быстро установить его личность оказалось невозможным.

На следующий день друг бизнесмена Алексей Дозорцев подтвердил, что найденное тело принадлежит именно Баумгертнеру. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа дата прощания с экс-главой «Уралкалия».