Наука

Назван простой способ борьбы с депрессией, не уступающий по эффективности антидепрессантам

BJSM: физическая активность столь же эффективна при депрессии, как антидепрессанты
Bignai/Shutterstock/FOTODOM

Крупный обзор исследований подтвердил: регулярная физическая активность заметно снижает симптомы депрессии и по эффективности сопоставима с психотерапией и медикаментозным лечением. Работа опубликована в журнале British Journal of Sports Medicine (BJSM).

Авторы провели так называемый «мета-мета-анализ» — один из самых строгих типов научного обзора. Вместо проведения нового эксперимента ученые объединили данные уже существующих метаанализов. В итоговую выборку вошли 63 обзорных работы, охватывающие 81 метаанализ, 1079 отдельных исследований и данные 79 551 участника разного возраста.

Полезными оказались все виды упражнений, однако наибольший эффект показали аэробные нагрузки — бег, быстрая ходьба, велоспорт. Дополнительным фактором оказалась социальная среда: занятия в группе и под руководством специалиста приносили больший эффект, чем индивидуальные тренировки. Исследователи предполагают, что чувство принадлежности и поддержка усиливают антидепрессивный эффект движения.

Авторы отметили, что эффект физической активности сопоставим с результатами психотерапии и приема антидепрессантов. Это позволяет рассматривать упражнения не просто как элемент здорового образа жизни, а как полноценное клиническое вмешательство.

По мнению авторов, следующий шаг — не доказательство эффективности, а внедрение. Главная проблема — мотивация: людям с депрессией часто трудно начать и поддерживать регулярную физическую активность.

Ранее была названа простая ежедневная привычка, снижающая риск депрессии.
 
