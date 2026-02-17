Ветеран ЦСКА: «Краснодар» не потянет чемпионство

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что «Краснодар» в текущем сезоне Российской премьер-лиге (РПЛ) не станет чемпионом, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Защита у «быков» не такая мобильная для чемпионства. «Краснодар» вообще скромно провел это зимнее трансферное окно. Взяли только Боселли и Ваханию – двух игроков. Этого маловато. Не потянут они чемпионство», — сказал Пономарев.

РПЛ ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Турнир возобновится 27 февраля, когда «Зенит» сыграет с калининградской «Балтикой».

Ранее «Спартаку» предрекли борьбу за призовые места в следующем сезоне РПЛ.