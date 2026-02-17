Размер шрифта
В российском регионе участница СВО погибла от рук супруга

Kp.ru: в Туве муж убил участницу СВО Анну Дамбыы
В Туве участница специальной военной операции (СВО), мать двоих детей Анна Дамбыы погибла от рук супруга. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на сообщения родственников женщины.

Подробности расправы над участницей СВО в материале не приводятся. Известно лишь то, что Анне было 38 лет. В 2004 году она окончила школу в родном селе Сарыг-Сеп в Республике Тыва, после чего поступила в Российский государственный университет правосудия в Иркутске. Также она с отличием окончила Кызылский медицинский колледж по специальности «сестринское дело».

В 2024 году россиянка ушла добровольцем в зону СВО. За время службы женщина удостоилась статуса ветерана боевых действий, ей было присвоено звание ефрейтор. У нее остались двое сыновей. Прощание с Анной состоится 18 февраля в селе Сарыг-Сеп.

До этого в Крыму участницу СВО избил и месяц держал взаперти влюбленный сослуживец. Уголовное дело за тяжкие телесные повреждения на мужчину завели лишь через полгода после коллективного обращения депутатов Госдумы в правоохранительные органы. Потерпевшая считает, что фигуранту дела помогают высокопоставленные знакомые. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ветеран СВО из Владивостока заявил о жестоком избиении в части.
 
