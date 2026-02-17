Размер шрифта
Путин призвал главу Ингушетии лично проконтролировать оказание помощи участникам СВО

Путин: помощь семьях бойцов СВО должна быть под личным контролем глав регионов
Михаил Метцель/РИА Новости

Главы регионов России должны держать под личным контролем вопросы заботы о ветеранах специальной военной операции и их семьях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Москве с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что эта работа должна быть налажена системно.

«Даю слово, что она в республике налажена системно», — сказал в свою очередь Калиматов.

Он также доложил, что Ингушетия поставляет в зону проведения СВО гуманитарную помощь, технику.

Президент похвалил состояние дел в Ингушетии. Он отметил «целый набор» инвестиционных проектов и интересные направления для вложений.

Сегодня в России постепенно выстраивается комплексная система поддержки ветеранов СВО, позволяющая им успешно адаптироваться к мирной жизни. 2026 год станет показательным в плане возможностей для обучения, профессиональной переподготовки, развития спортивных навыков и активного участия в общественной деятельности — вне зависимости от состояния здоровья или условий службы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Владимир Путин заявил, что у ветеранов СВО высокий потенциал для успешной карьеры в гражданской жизни.
 
