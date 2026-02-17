Звезда «Бухты Доусона» за несколько лет до кончины задолжал 20 млн рублей

Актер Джеймс Ван Дер Бик серьезно задолжал налоговой службе за несколько лет до своей кончины. Об этом сообщает портал TMZ.

Артист и его жена Кимберли задолжали в общей сложности $269 тысяч — около 20 млн рублей — к 2021 году. Поскольку они не оплатили неуплаченные налоги, на их имущество был наложен арест. Однако в 2022 году недвижимость семьи освободили от ареста, потому что Ван Дер Бики полностью погасили долг.

Также издание сообщило, что Бик и его семья арендовали дом в Техасе, прежде чем официально приобрести его в ипотеку за $4 млн за несколько недель до кончины Бика. Сообщается, что они воспользовались помощью друга Бика для внесения первоначального взноса за дом.

Джеймса Ван Дер Бика не стало 11 февраля 2026 года, на протяжении трех лет он боролся с колоректальным раком. «Газета.Ru» рассказала о жизни и карьере артиста.

Чтобы сохранить дом и обеспечивать пятерых детей, вдова Ван Дер Бика Кимберли запустила краудфандинговый сбор. После внушительных инвестиций со стороны звезд, в том числе режиссера Стивена Спилберга и актрисы Зои Салданы, сбор достиг $2,5 млн.

