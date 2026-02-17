Ники Минаж поздравила Трампа с Днем президента романтичным фото

Тринидадская рэперша Ники Минаж поздравила Дональда Трампа с Днем президента США романтичным фото, сделанным с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Новым изображением она поделилась в социальной сети X.

На сгенерированном фото Минаж и Трамп сидят в машине в одинаковой розовой одежде и считают деньги.

В конце января стало известно, что Минаж получит паспорт США после получения «золотой карты» от президента страны Дональда Трампа бесплатно. Обычно карта Trump Gold предлагает людям гражданство, только если они готовы заплатить $15 тысяч за обработку данных Министерства внутренней безопасности и взнос в размере $1 млн.

Ники Минаж в последние месяцы активно поддерживала Трампа. Во время организованного минфином США саммита по поводу клиентских счетов в Вашингтоне артистка назвала себя «поклонницей президента номер один», а Трамп в ответ похвалил ее ногти.

Ранее сообщалось, что Ники Минаж может остаться бездомной.