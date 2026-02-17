Госдума одобрила законопроект об отпусках для командированных в зону СВО

ГД приняла закон об отпуске для ветеранов СВО без сохранения зарплаты до 35 дней

Государственная Дума приняла правительственный законопроект о предоставлении ветеранам специальной военной операции (СВО) возможности оформлять отпуск без сохранения заработной платы длительностью до 35 календарных дней в году. Об этом сообщает РИА Новости.

Документом предлагается внести изменения в статью 16 закона «О ветеранах».

Целью проекта названо повышение уровня социальной защищенности бойцов. Уточняется, что речь идет о тех военнослужащих или добровольцах, которые отработали в общей сложности не менее шести месяцев в зоне СВО либо были откомандированы досрочно по уважительным причинам.

Нововведение распространяется также на лиц, которые в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года были в командировке в Афганистане, и тех, кто был откомандирован в Сирию с 30 сентября 2015 года для обеспечения выполнения специальных задач.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что главы российских регионов должны держать под личным контролем вопросы заботы о ветеранах специальной военной операции и их семьях.

Ранее Путин подчеркнул вклад «Народного фронта» в поддержку участников и ветеранов СВО.