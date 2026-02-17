Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Госдума одобрила законопроект об отпусках для командированных в зону СВО

ГД приняла закон об отпуске для ветеранов СВО без сохранения зарплаты до 35 дней
Максим Богодвид/РИА Новости

Государственная Дума приняла правительственный законопроект о предоставлении ветеранам специальной военной операции (СВО) возможности оформлять отпуск без сохранения заработной платы длительностью до 35 календарных дней в году. Об этом сообщает РИА Новости.

Документом предлагается внести изменения в статью 16 закона «О ветеранах».

Целью проекта названо повышение уровня социальной защищенности бойцов. Уточняется, что речь идет о тех военнослужащих или добровольцах, которые отработали в общей сложности не менее шести месяцев в зоне СВО либо были откомандированы досрочно по уважительным причинам.

Нововведение распространяется также на лиц, которые в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года были в командировке в Афганистане, и тех, кто был откомандирован в Сирию с 30 сентября 2015 года для обеспечения выполнения специальных задач.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что главы российских регионов должны держать под личным контролем вопросы заботы о ветеранах специальной военной операции и их семьях.

Ранее Путин подчеркнул вклад «Народного фронта» в поддержку участников и ветеранов СВО.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!