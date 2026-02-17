Студент выстрелил в голову приятелю за отказ поделиться картошкой фри

В CША 18-летний студент выстрелил в голову приятелю, когда тот отказался делиться с ним картофелем фри, пишет Metro.

Как сообщили правоохранительные органы, Лемарку Дардену-младший, его друг Джарвис Дэвис и общая знакомая вернулись в квартиру после того, как приобрела еду в ресторане. В этот момент между приятелями возник спор из-за картофеля фри.

Следствие утверждает, что в ходе конфликта Дарден достал пистолет и выстрелил Дэвису в голову после того, как тот отказался делиться едой. Пострадавший был доставлен в больницу, но врачи не смогли ему помочь.

По информации полиции, молодые люди были знакомы с детства и росли вместе. Некоторые родственники и знакомые сначала не восприняли произошедшее всерьез, полагая, что конфликт носит шуточный характер.

Мать Джарвиса назвала произошедшее «бессмысленной трагедией». Она заявила, что ее сын считал обвиняемого близким другом и не ожидал подобного исхода. Лемарк содержится в тюрьме округа Таррант и ожидает назначения даты судебного заседания.

Ранее в США в работника «Макдональдса» выстрелили из-за холодной картошки фри.