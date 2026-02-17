В Санкт-Петербурге улицу заволокло паром после коммунальной аварии

Тульскую улицу в Санкт-Петербурге заволокло паром после прорыва трубы. Об этом пишет Telegram-канал 78.

«Коммунальная авария произошла возле дома №3, передает корреспондент 78 с места. Мы направили запрос в АО «ТЭК СПб», — сказано в посте.

В начале января этого года в хостеле на юге Москвы прорвало трубу. Как сообщали СМИ, труба батареи отопления лопнула на минус первом этаже в хостеле Lion Apartments на Автозаводской улице в Даниловском районе. Тогда пожарные спасли звавших на помощь людей, спилив решетки. К этому времени те надышались горячим паром.

В начале декабря в Норильске из-за прорыва радиатора в квартире жилого дома №8 собака сварилась заживо. Инцидент произошел на Советской улице. В результате коммунальной аварии минимум три квартиры оказались полностью залиты кипятком. Аварийная служба прибыла на место почти через два часа после обращения. В результате случившегося мебель и техника в квартирах оказалась повреждена или уничтожена.

Ранее россиянка отсудила 2 млн руб. за залитую сточными водами квартиру.