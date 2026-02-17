Размер шрифта
Путин назначил новых судей в сибирском регионе

Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области
Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин назначил руководителей судов и судей в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе судебного департамента региона.

Председателем Ленинского районного суда Новосибирска назначен Артем Михайленко, судьей — Ксения Дегтяренко.

В Заельцовском и Советском районах судьями стали Наталья Львова и Алексей Хлебов Судьями Центрального районного суда Новосибирска — Ирина Краснощекова и Ольга Раскольникова.

В Искитимском и Новосибирском районах судьями назначены Анастасия Прошунина и Юрий Саморуков, следует из сообщения.

Судьей Арбитражного суда Новосибирской области назначена Тамара Коткова.

29 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Павла Степанова на должность временно исполняющего обязанности полномочного представителя правительства в Конституционном и Верховном судах РФ. Сейчас Степанов возглавляет департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования кабинета министров.

До этого пост представителя правительства Верховного суда РФ занимал Михаил Барщевский. 70-летний юрист покинул должность в связи с достижением предельного возраста.

Ранее Путин наградил председателя Верховного суда России орденом.
 
