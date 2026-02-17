Размер шрифта
Мигранту запретили въезд в страну после изнасилования школьницы

Во Франции мигранта осудили за изнасилование украинской школьницы
Знакомство с иностранцем закончилось для 15-летней украинки, приехавшей во Францию, судебным разбирательством. Об этом сообщает Le Figaro.

По данным издания, 28-летний мужчина пригласил школьницу к себе в квартиру, чтобы выпить. Девушка добровольно согласилась. В жилье мужчина изнасиловал гостью, и, когда он отправился в душ, пострадавшая смогла сбежать.

Сотрудники правоохранительных органов быстро задержали преступника, которым оказался уроженец Туниса. Ранее он уже привлекался к ответственности за домогательства к женщинам в метро. В тот момент его осудили на 18 месяцев условно.

Изначально предполагалось, что мигрант похитил девушку, но она сама опровергла это.

«Она признала, что добровольно пошла с подозреваемым, вопреки первоначальным выводам расследования, указывали на похищение, и что после этого испытывала огромное чувство вины», – сообщается в публикации.

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы. После того, как он выйдет из тюрьмы, его депортируют и никогда не сможет приехать во Францию.

Ранее мужчины изнасиловали туристку и были приговорены к высшей мере.
 
