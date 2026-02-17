Размер шрифта
Стало известно о происхождении синяков у слепой вдовы Баталова

Адвокат Кириенко: Гитана Леонтенко падала и ударялась о шкаф дома
вале

Адвокат Татьяна Кириенко рассказала о происхождении синяков у вдовы Алексея Баталова артистки Гитаны Леонтенко. Детали кончины клиентки она раскрыла в передаче «Пусть говорят».

По словам Кириенко, слепая 90-летняя артистка несколько раз падала в квартире и ударялась о старинный шкаф из дерева, получая синяки. Врачи ритуальной службы зафиксировали синяки у усопшей и предположили, что их могла нанести дочь Леонтенко Мария Баталова, с рождения страдающая ДЦП.

Передвигающуюся в инвалидной коляске Марию, продолжила Кириенко, эти обвинения довели до слез.

«Маша была в жутком состоянии, у нее ДЦП, а это мышечные спазмы… В итоге потеряла сознание, ей вызвали «скорую», — вспоминает адвокат.

Гитаны Леонтенко не стало 23 января. Из-за долгих экспертиз прощание с ней прошло позже, чем рассчитывала семья.

Ранее в Москве простились с Ольгой Чиповской.
 
