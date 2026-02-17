Госдума не стала предлагать кабмину ввести новый НДС

Госдума сняла с рассмотрения предложение о повышении НДС на иностранные товары. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».

По его словам, вопрос введения НДС на импорт связан «исключительно с полномочиями правительства».

«Мы исходим из того, что надо поддерживать легкую промышленность, разные могут быть формы поддержки, что же касается введения налогов — это исключительно должно идти на основе диалога с обществом, с деловым сообществом», — сказал он.

11 февраля глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о планах ввести с 2027 года НДС 22% на иностранные товары. Он отметил, что такие нововведения необходимы, чтобы создать равные условия для отечественных и зарубежных продавцов на маркетплейсах. Также Алиханов считает необходимым привлекать маркетплейсы к ответственности за незаконный товарооборот.

До этого Центральный Банк России (ЦБ РФ) предложил способ разрешить спор банков и маркетплейсов из-за скидок. Так, глава департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева рассказала о предложении перехода к «открытой модели» участия банков в дисконтных программах и установить единые универсальные условия, на основании которых все финансовые организации смогут размещать свои предложения на цифровых платформах.

Ранее производители продуктов питания ополчились на маркетплейсы из-за скидок.