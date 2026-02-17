Размер шрифта
Медведев рассказал, что лежит в основе национальных приоритетов России

Медведев: приоритеты РФ формируются по оценкам внешних и внутренних вызовов
Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Национальные приоритеты России формируются с учетом оценок внешних и внутренних вызовов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Во вторник, 17 февраля, он выступил перед выпускниками курса «Основы российской государственности». Речь идет о представителях ведущих компаний в РФ, которые входят в управленческое ядро страны.

«Все приоритеты формируются на основе комплексного анализа социально-экономической ситуации, оценки внешних и внутренних вызовов», — отметил Медведев.

11 декабря прошлого года президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. В ходе беседы глава государства заявил, что российские власти будут исходить из безусловного приоритета Конституции РФ при формировании внутренней и внешней политики.

За несколько дней до этого российский лидер отметил, что вся политика РФ складывается вокруг семьи и Родины. Путин добавил, что страна и есть «большая и сплоченная семья».

Ранее Путин поручил подготовить проект стратегии национальной политики РФ до 2036 года.
 
