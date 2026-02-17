Размер шрифта
В США оценили положение Украины после возвращения Трампа

NYT: с возвращением Трампа в Белый дом положение украинцев ухудшилось
Elizabeth Frantz/Reuters

После возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом положение украинцев только ухудшилось. Об этом пишет газета The New York Times.

Издание отмечает, что с момента возвращения Трампа к власти в США Россия заняла больше территорий, чем за любой другой год с 2022 года, и уничтожила украинскую энергосистему. Также Трамп возобновил отношения с президентом России Владимиром Путиным, одновременно дистанцируясь от Украины, подчеркнуло СМИ.

«По данным Кильского института мировой экономики в Германии, помощь США Украине в 2025 году сократилась на 99% по сравнению с предыдущим годом. Трамп прекратил поставки американского оружия Киеву, если только какая-то страна или западные союзники не оплачивали его. Одновременно Россия увеличила собственное производство ракет, беспилотников, снарядов и мин», — пишет NYT.

Также журналисты добавили, что Трамп «ушел» от политики Байдена по изоляции России и добился того, чтобы Россия и Украина обсудили условия урегулирования конфликта на переговорах. При этом сейчас «многие украинцы считают Трампа лояльным только самому себе» и опасаются, что он заставит Украину заключить «несправедливый мир» с Россией, подчеркнула газета.

Перед очередным раундом переговоров в Женеве, которые пройдут с 17 по 18 февраля, Трамп призвал Украину поскорее сесть за стол переговоров с Россией. Он отметил, что США ожидают от Киева большей сговорчивости. Также американский лидер сообщил, что на переговорах стороны обсудят рамочные принципы возможного соглашения, включая территориальные вопросы и энергетическое перемирие.

Также в феврале газета The New York Times писала, что в Белом доме обсуждают различные варианты ускорения переговорного трека.

Ранее в США поделились ожиданиями от переговоров в Женеве.
 
