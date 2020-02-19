Степаненко получит миллион за новое шоу
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Артистка Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу на «России-1», сообщает «Стархит».
Утверждается, что гонорар Степаненко составит около 1 млн руб. «Имя Елены Степаненко сейчас приносит огромный рейтинг. Поэтому телевизионное начальство разных каналов разными способами пыталось «заманить» ее к себе. Вначале Елена Григорьевна отказывалась от всех предложений, а сейчас согласилась. Премьера намечена на ближайшее время», — рассказывает источник издания.
Елена Степаненко в 2018 году развелась с юмористом Евгением Петросяном после более чем 30 лет брака.
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