Степаненко получит миллион за новое шоу

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Артистка Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу на «России-1», сообщает «Стархит».

Утверждается, что гонорар Степаненко составит около 1 млн руб. «Имя Елены Степаненко сейчас приносит огромный рейтинг. Поэтому телевизионное начальство разных каналов разными способами пыталось «заманить» ее к себе. Вначале Елена Григорьевна отказывалась от всех предложений, а сейчас согласилась. Премьера намечена на ближайшее время», — рассказывает источник издания.

Елена Степаненко в 2018 году развелась с юмористом Евгением Петросяном после более чем 30 лет брака.

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