Шнуров посвятил стих загрязнению воздуха в Красноярске

Артист Сергей Шнуров на своей странице в Instagram поделился стихотворением, описывающим черный смог в Красноярске.

Шнуров упрекнул СМИ за невнимание к этой проблеме, отметив, что Красноярск «стоит в дыму», а «в новостях молчат. Ни строчки. Ни пол-строчки, даже мема».

В заключение музыкант пишет, что российские медиа могут освещать «заразу, только если из Китая».

К посту приложен скриншот сообщения от жительницы Красноярска, которая обращается к певцу с просьбой помочь и привлечь внимание к ситуации.

Ранее сообщалось, что из-за смога и безветренной погоды над Красноярском «почернело небо».

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