Шнуров посвятил стих загрязнению воздуха в Красноярске
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Артист Сергей Шнуров на своей странице в Instagram поделился стихотворением, описывающим черный смог в Красноярске.
Шнуров упрекнул СМИ за невнимание к этой проблеме, отметив, что Красноярск «стоит в дыму», а «в новостях молчат. Ни строчки. Ни пол-строчки, даже мема».
В заключение музыкант пишет, что российские медиа могут освещать «заразу, только если из Китая».
К посту приложен скриншот сообщения от жительницы Красноярска, которая обращается к певцу с просьбой помочь и привлечь внимание к ситуации.
Ранее сообщалось, что из-за смога и безветренной погоды над Красноярском «почернело небо».
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