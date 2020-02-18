Якубович рассказал о спасении Диброва

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Шоумен Леонид Якубович в беседе с журналистами рассказал о том, как поучаствовал в спасении своего коллеги Дмитрия Диброва, которому стало плохо в кинотеатре.

Произошедшее Якубович считает рядовым случаем, когда надо избегать паники и суеты. «Я вас умоляю. Его спасла «скорая», ну а все остальное не имеет значения», — цитирует телеведущего сайт kp.ru.

Дмитрий Дибров потерял сознание на премьере фильма Егора Кончаловского «На Луне» в кинотеатре «Октябрь». Позже Дибров объяснил, что у него случился обычный обморок.

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