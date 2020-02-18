СМИ: Disney экранизирует мультфильм «Рапунцель: Запутанная история»

Disney готовится экранизировать мультфильм «Рапунцель: Запутанная история». Об этом сообщает Screen Rant.

Отмечается, что журналисты издания обратились к представителям киностудии, где им подтвердили, что эта информация является верной, однако проект находится на ранней стадии разработки.

Известно, что сценарий напишет Эшли Пауэлл, который писал сценарий для фильма «Щелкунчик и четыре королевства».

Пока неясно, будет ли фильм полностью повторять анимационную картину 2010 года, либо создателя обратятся к оригинальному сюжету сказки братьев Гримм. Актерский состав пока тоже не объявлен.