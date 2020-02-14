Мэтт Ривз показал Роберта Паттисона в образе Бэтмена

Режиссер нового фильма о Темном рыцаре выложил в своем Twitter короткий ролик, на котором Роберт Паттисон впервые представлен в образе Бэтмена.

На кадрах можно разглядеть верхнюю часть костюма, эмблему летучей мыши и маску супергероя.

При этом сам Паттисон в костюме на видеозаписи показан на красном фоне.

Отмечается, что Ривз при помощи соответствующего хэштега обозначил выложенный ролик как тестовый.

Выход нового «Бэтмена» в кинотеатрах намечен на 25 июня 2021 года.

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