Мэтт Ривз показал Роберта Паттисона в образе Бэтмена
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Режиссер нового фильма о Темном рыцаре выложил в своем Twitter короткий ролик, на котором Роберт Паттисон впервые представлен в образе Бэтмена.
На кадрах можно разглядеть верхнюю часть костюма, эмблему летучей мыши и маску супергероя.
При этом сам Паттисон в костюме на видеозаписи показан на красном фоне.
Отмечается, что Ривз при помощи соответствующего хэштега обозначил выложенный ролик как тестовый.
Выход нового «Бэтмена» в кинотеатрах намечен на 25 июня 2021 года.
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