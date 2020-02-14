CМИ: «Аладдин» Гая Ричи ждет сиквел
Disney снимет сиквел фильма Гая Ричи «Аладдин». Об этом пишет Variety, ссылаясь на источник.
По имеющейся информации, новую ленту только начали разрабатывать.
Ожидается, что продюсерами будут Дэн Лин и Джонатан Айрих.
При этом об участии в проекте Гая Ричи еще ничего неизвестно.
Как отмечается, у сиквела еще пока нет сценария.
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