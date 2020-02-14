CМИ: «Аладдин» Гая Ричи ждет сиквел

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Disney снимет сиквел фильма Гая Ричи «Аладдин». Об этом пишет Variety, ссылаясь на источник.

По имеющейся информации, новую ленту только начали разрабатывать.

Ожидается, что продюсерами будут Дэн Лин и Джонатан Айрих.

При этом об участии в проекте Гая Ричи еще ничего неизвестно.

Как отмечается, у сиквела еще пока нет сценария.

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