Социологи выяснили, как россияне относятся к отечественному кино

Фонд «Общественное мнение» провел исследование и выяснил, как россияне относятся к современному отечественному кино, передает РИА «Новости».

Так, по данным социологов, вышедшие на экраны в последние пять лет отечественные фильмы нравятся 56% россиян. При этом 33% жителей страны придерживаются обратной точки зрения, а 11% затруднились ответить.

Отмечается, что тех, кому нравятся отечественные картины последних лет, привлекают интересные сюжеты (9%), актуальность и жизненность (8%), а также актерский состав (6%).

Кроме того, результаты исследования показали, что 51% россиян никогда или почти никогда не ходят в кинотеатры, 19% ходят примерно раз в полгода, раз в месяц — 13%, и раз в два-три месяца — 8% жителей России.

Также установлено, что те, кто посещает кинотеатры, чаще всего смотрят зарубежные фильмы (17%), российские ленты предпочитают 16%, а 14% выбирают одинаково часто и те, и другие.