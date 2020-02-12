Собчак сделала героями нового шоу семью сестер Хачатурян
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Ксения Собчак и Александр Гордон 10 февраля представили на Первом канале новое шоу «Док-Ток».
В студию Собчак пригласила мать и брата сестер Хачатурян, обвиняющихся в жестоком убийстве отца, подвергавшего их многолетнему насилию. «Новый формат — реконструкция событий. Докьюментари. Тему Хачатурян обсуждали как важную с точки зрения домашнего насилия», — поделилась Собчак в беседе с изданием «Ньюинформ», отвечая на критику выбора темы в соцсетях.
Ранее стало известно, что Гордон будет совмещать съемки в передаче «Док-Ток» с работой в шоу «Мужское и женское».
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