Московский кинотеатр, где произошло замыкание, возобновит работу 11 февраля

Московский кинотеатр «Октябрь», где произошло короткое замыкание на премьере фильма «Лед-2», начнет работать во вторник, 11 февраля.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу сети кинотеатров «КАРО».

«С завтрашнего утра киноцентр возобновит работу в обычном режиме», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в кассовой зоне произошло небольшое задымление. Гости были эвакуированы.

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