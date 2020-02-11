Московский кинотеатр, где произошло замыкание, возобновит работу 11 февраля

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Съемочная группа на премьере фильма «Лёд 2» Съемочная группа на премьере фильма «Лёд 2»
Съемочная группа на премьере фильма «Лёд 2»
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Московский кинотеатр «Октябрь», где произошло короткое замыкание на премьере фильма «Лед-2», начнет работать во вторник, 11 февраля.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу сети кинотеатров «КАРО».

«С завтрашнего утра киноцентр возобновит работу в обычном режиме», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в кассовой зоне произошло небольшое задымление. Гости были эвакуированы.

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