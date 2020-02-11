Московский кинотеатр, где произошло замыкание, возобновит работу 11 февраля
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Московский кинотеатр «Октябрь», где произошло короткое замыкание на премьере фильма «Лед-2», начнет работать во вторник, 11 февраля.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу сети кинотеатров «КАРО».
«С завтрашнего утра киноцентр возобновит работу в обычном режиме», — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в кассовой зоне произошло небольшое задымление. Гости были эвакуированы.
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