В МЧС назвали причину эвакуации с премьеры фильма «Лед-2»

В здании кинотеатра «Октябрь» произошло короткое замыкание, эвакуация проводилась в целях безопасности , заявили в столичном главке МЧС, сообщает РИА «Новости».

Там отметили, что до приезда пожарных администрация кинотеатра перевела людей в безопасное место.

Замыкание произошло в одном из залов, отметили в МЧС.

10 февраля в кинотеатре проходила премьера

Ранее сообщалось, что здание эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2».

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