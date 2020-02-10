В МЧС назвали причину эвакуации с премьеры фильма «Лед-2»
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В здании кинотеатра «Октябрь» произошло короткое замыкание, эвакуация проводилась в целях безопасности , заявили в столичном главке МЧС, сообщает РИА «Новости».
Там отметили, что до приезда пожарных администрация кинотеатра перевела людей в безопасное место.
Замыкание произошло в одном из залов, отметили в МЧС.
10 февраля в кинотеатре проходила премьера
Ранее сообщалось, что здание эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2».
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