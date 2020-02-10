Томская школьница пригласит на съемки фильма по Стивену Кингу известного актера

<img src="//img.gazeta.ru/files3/680/10899680/upload-01-pic905-895x505-16142.jpg">

Школьница из Томска Диана Костырина в беседе с изданием Life рассказала о съемках фильма по рассказу Стивена Кинга «Женщина в комнате», права на экранизацию которого она приобрела за $1.

По словам Дианы, продолжительность фильма составит не более 40 минут, двухдневные съемки пройдут на одной локации с участием трех-четырех человек. К созданию сценария школьница приступит в ближайшее время.

Возможно, в проекте Дианы могут поучаствовать известные актеры, с которыми идут переговоры. «Если они согласятся, то, возможно, приедем снимать в Москву или привезем их сюда», — рассказала девочка.

Продюсером фильма выступит наставник девушки из киномастерской Роман Дваладзе.

Фильм будет участвовать в международном фестивале Dollar Baby Russia осенью 2020 года в Краснодаре.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Школьница из Томска выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за $1

— Стивен Кинг возглавил рейтинг по тиражам в России, обогнав Дарью Донцову

— Стивен Кинг удалил страницу в Facebook из-за «лжи в политической рекламе»