Певица МакSим может уйти со сцены навсегда

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Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова в интервью НТВ призналась, что артистка вернется на сцену, только когда поправит здоровье.

При этом Соколова допускает, что этого может не случиться. «Если она будет чувствовать силы, будет нормально спать и будет хорошо себя чувствовать, то когда-нибудь она вновь выйдет на сцену. Если все это будет в вялотекущей форме, то она этим заниматься не будет», – подчеркнула она. Сейчас врачи настаивают на продлении срока реабилитации. «У нее головные боли, бессонница, болят ноги, голова. Неврологи говорят, что это посттравматический синдром», — сказала директор певицы, добавив, что МакSим нужно восстановить сон и сосуды.

Ранее представительница МакSим рассказала, что певица временно уйдет из музыки из-за проблем со здоровьем после ДТП.

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